Lloyd Austin mevkidaşı Rüstem Umerov ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmede ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin ve Umerov, Pentagon'da bir araya geldi.

Görüşmede Austin, ülkesinin desteğini yinelerken Ukrayna'nın ihtiyaçlarının karşılanması için ABD'de devam eden çalışmalar ele alındı.

İkili, ayrıca ABD'nin Ukrayna için ağırlıklı olarak hava savunma ve topçu mühimmatından oluşan 175 milyon dolarlık yeni ek askeri yardım paketini duyurmasını da görüştü.

