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Genetik bilimci Gemmell: Loch Ness Canavarı için makul bir teori var

Otago Üniversitesi'nde genetikçi Profesör Neil Gemmell yaptığı araştırma sonrasında elde edilen verilerle, Loch Ness Canavarı'nın gölde olabileceğine dair bir teorinin akla yatkın olduğunu söyledi.

  • star.com.tr
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İskoçya'nın Loch Ness Gölü'nde defalarca görüldüğü iddia edilen ve tarih öncesine ait bir canlı olduğu düşünülen Loch Ness Canavarı ile ilgili yeni araştırma yürüttü.
 
Otago Üniversitesi'nde genetikçi olan Profesör Neil Gemmell ve ekibi, 2018'deki bir araştırma gezisi sırasında gölden yüzlerce su örneği aldı ve 250 DNA örneği çıkardı.
 
Şu ana dek gölde devasa bir sürüngeninin varlığına dair 4 teoriden 3'ünün çürütüldüğünü söyleyen Gemmell, bir teorinin hala ayakta ve makul olduğunu belirtti. 
 
 
Şu ana kadar söz konusu canlıya ait bir sürüngenin bulunmadığını belirten Gemmell, konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.
 
Projenin amacının canavarın varlığını veya yokluğunu ispatlamak değil, bu araştırma yönteminin kullanılması olduğu belirtiliyor.
 
Gemmell açıklamasında, ''Canavar var veya yok. Çevresden DNA tespiti teknolojimiz suda çok ama çok iyi sonuç veriyor. Canlı türlerini belirli bir ortamda değerlendirmek için çok heyecan verici bir yol.'' dedi.

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