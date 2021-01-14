AA 14 Ocak 2021 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:24

3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerine usulsüzlük karıştırıldığı iddiaları ile başlayan siyasi krizin son olarak 6 Ocak’ta Kongre baskınıyla devam etmesinin ardından, ABD’deki birçok şirket, siyasetçilerin seçim kampanyaları için çalışan "siyasi eylem komitelerine" (PAC) verdiği maddi desteği kesme kararı aldı.

Savunma ve sivil sektör devlerinin başlattığı bu akıma, ABD’deki en büyük savunma şirketlerinden Lockheed Martin de katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Lockheed Martin olarak değişen siyasi durum ile önceliklere göre ve ana değerlerimizi yansıtması üzerine yaptığımız siyasi eylem bağışlarımızı rutin bir şekilde yeniden değerlendiriyoruz. Yeni bir siyasi sürece girerken, bağışlarımızın ve angajmanımızın iş önceliklerimizle uyuşmasını sağlamak için bu yeniden değerlendirme sürecimiz devam ederken, bu dönem siyasi bağış yapmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Şirket açıklamasında bu adımın nedenine doğrudan yer vermedi ancak Amerikan medyasına konuşan şirket yetkilileri, bunun seçim sürecinde yaşanan siyasi kriz ve kongrede çıkan olaylarla ilişkili olduğunu söyledi.

Lockheed Martin de diğer savunma şirketleri gibi tüm siyasilere yaptığı bağışları keserken, bazı sivil sektör şirketleri Kongrede başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazandığını tescilleyen Seçiciler Kurulu Oylamasına itiraz eden üyelere verdiği finansal desteği kestiğini duyurmuştu.

F-35 ve F-22 savaş uçakları başta olmak üzere birçok kritik savunma teknolojilerin üreticisi Lockheed Martin’den önce Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Sistemleri ve Leidos savunma şirketleri de siyasi kampanya bağışlarını askıya aldığını duyurmuştu.

2020 seçim sürecinde Lockheed Martin, 6,2 milyon dolar, Raytheon 6,5 milyon dolar, Northrop Grumman, 6,2 milyon dolar, Leidos ise 2,3 milyon dolar siyasi bağış yapmıştı.

Çoğunlukla savunma şirketlerinden bağış alan başta Temsilciler Meclisi ve Senato’nun Silahlı Kuvvetler Komitelerinin kritik isimleri Cumhuriyetçi Temsilci Mike Rogers ve Senatör John Hawley olmak üzere 147 Kongre üyesi kritik isim Biden’ın seçimi kazandığına ilişkin Seçiciler Kurulu oylamasına itiraz etmişti.

Siyasi bağışları derleyen OpenSecret sitesine göre 2020’de bu 147 Kongre üyesine Lockheed Martin toplam 794 bin 353, Northrop Grumman 767 bin 939, Raytheon 736 bin 866 ve Boeing 662 bin 701 dolar bağışta bulunmuştu.

Morgan Stanley, Marriott, Dow, AT&T, Hallmark, Walmart gibi büyük şirketler ise sadece bu 147 isme yönelik bağışlarını kestiğini duyurmuştu.

Facebook ve Microsoft ise tüm siyasi bağışları kestiğini duyuran sivil sektör şirketleri arasında yer almıştı.

