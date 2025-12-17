İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7259
  • EURO
    50,1341
  • ALTIN
    5930.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Londra ve Brüksel arasında eğitim köprüsü yeniden kuruluyor
Dünya

Londra ve Brüksel arasında eğitim köprüsü yeniden kuruluyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İngiltere'nin 2027 yılında Erasmus+ programına yeniden katılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
Londra ve Brüksel arasında eğitim köprüsü yeniden kuruluyor
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'nin eğitim programı "Erasmus+"ya 2027 yılında tekrar katılacağını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AB ve İngiltere'nin bugün yenilenen stratejik ortaklık kapsamında yeni bir adım attığını belirten von der Leyen, "İngiltere'nin 2027 yılında Erasmus+ programına katılımına ilişkin müzakereleri tamamladık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, "Erasmus+"yı yeniden hayata geçirerek yeni ortak deneyimler ve kalıcı dostlukların önünü açtıklarını belirtti.

İngiltere'nin AB'nin iç elektrik piyasasına katılımına ilişkin keşif amaçlı görüşmeleri de sonuçlandırdıklarını aktaran von der Leyen, "Birlikte, bir sonraki AB–İngiltere Zirvesi'ne kadar ortak gündemimizi hayata geçirmeyi sürdürme konusunda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere ve AB, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir stratejik işbirliği anlaşmasına varmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Artık ileriye bakma zamanı. Eskimiş tartışmaları ve siyasi kavgaları geride bırakıp İngiliz halkı için en iyisini sağlayacak sağduyulu, pratik çözümler bulmanın zamanı geldi. Eğer insanların yaşamlarını burada, ülkemizde iyileştirecekse ortaklarla işbirliği yapmaya hazırız." demişti.

  • Erasmus+ programı
  • 2027 yılı
  • İngiltere katılımı

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.