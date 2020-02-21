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Dünya

Londra'da camide bıçaklı saldırı... Johnson: Derin üzüntü duydum

Londra'da Regent's Park yakınında bulunan Londra Merkez Cami'nde 29 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. 69 yaşındaki müezzin Rafat Maglad boynundan yaralandı.

DHA21 Şubat 2020 Cuma11:43 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:43

Londra Merkez Cami’nde gerçekleşen olayda 29 yaşındaki saldırganın camiye daha önce gelen birisi olduğu ve ikindi namazı sırasında önünde oturan müezzin Rafat Maglad’a arkadan bıçakla saldırdığı belirlendi. İkindi namazı sırasında meydana gelen saldırıda yaralanan 69 yaşındaki müezzin Maglad’ın durumunun iyi olduğu, ensesinden hafif yaralandığı cami yetkilileri tarafından açıklandı. Namaz sırasında camide birçok kişi olması sebebiyle saldırganın hemen durdurulduğu ifade edildi.

Polis, saldırganın amacının terör saldırısı olmadığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yayınladığı mesajda saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Londra Merkez Camii'ndeki saldırı nedeniyle derin üzüntü duydum. Bunun özellikle bir ibadethanede gerçekleşmesi çok korkunç" ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise cami çevresine ilave güvenlik yerleştirildiğini açıkladı.

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