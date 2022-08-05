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Dünya

Londra'da çirkin saldırı! Kardeş ülkenin temsilciliğini hedef aldılar

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Londra Büyükelçiliğinin radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

AA5 Ağustos 2022 Cuma 00:06 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir grubun Londra'daki büyükelçilik binasına girerek vandalizm eyleminde bulunduğu, binanın balkonuna dini bayraklar astığı ve radikal sloganlar attığı bildirildi.

Açıklamada, yerel polisin müdahalesinin ardından grup üyelerinin binadan çıkarılarak gözaltına alındığı, büyükelçilik çalışanları arasında yaralanan olmadığı belirtildi.

Olayın yerel kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı, araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi uyarınca, diplomatların ve diplomatik binaların güvenliğine ilişkin uyarının diplomatik kanallar aracılığı ile İngiltere makamlarının dikkatine sunulduğu kaydedildi.

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