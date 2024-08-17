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Dünya

Londra'da dünyaca ünlü sanat merkezinde yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB) yapılan açıklamaya göre, başkentteki ünlü sanat merkezlerinden Somerset House'da çıkan yangına, Londra İtfaiyesi 125 personel ve 20 araçla müdahale etmeye başladı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
Londra'da dünyaca ünlü sanat merkezinde yangın çıktı: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
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LFB'den yapılan açıklamada, yerel saatle 11.59'dan (TSİ 13.59) itibaren Somerset House'da yangın çıktığına ilişkin 20'nin üzerinde ihbar yapıldığı belirtildi.

Tarihi binanın çatısında çıkan yangın için 125 itfaiyeci ve 20 itfaiye aracıyla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, 32 metrelik merdiveni bulunan iki aracın da söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

BİNA GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI

Binanın tamamen giriş-çıkışa kapatıldığı bilgisi verilen açıklamada, yangın nedeninin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Somerset House'un X hesabından yapılan paylaşımda ise "Somerset House, binanın küçük bir bölümünde başlayan yangın nedeniyle kapatıldı. Tüm çalışanlar ve vatandaşlar güvende." ifadesi yer aldı.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Öte yandan, sosyal medyada, Thames Nehri kıyısındaki binadan yükselen dumanların kentin birçok noktasından görüntüleri yer aldı.

Geçmiş yüzyıllarda Kraliyet ailesinin kaldığı bir saray olarak kullanılan yapı, 1547'de inşa edilse de bugünkü görüntüsüne 1776'daki yeniden inşa ve 1831 ile 1856'daki düzenlemelerle kavuştu.

Somerset House, bugün dünyanın önde gelen kültür, sanat ve eğlence mekanları arasında gösterilirken 1642-1651 yıllarındaki İngiltere iç savaşı ile 2-6 Eylül 1666'daki Büyük Londra Yangını'ndan sağlam çıkan binalar arasında yer alıyor.

James Bond, Harry Potter, Sherlock Holmes ve Last Chance Harvey gibi dizi ve film serilerinin bazı sahneleri Somerset House'da çekilmişti.

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