İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Londra'da Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alında
Dünya

Londra'da Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alında

İngiltere'nin temmuz ayında Palestine Action grubunu “yasaklı örgüt” ilan etmesine tepki gösterenler Londra'da protesto düzenledi. Oturma eylemi yapan göstericilerden en az 90 kişi gözaltına alındı.

AA23 Kasım 2025 Pazar 00:08 - Güncelleme:
Londra'da Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alında
ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tavistock Meydanı'nda toplanan eylemciler, ülkede İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterdi.

Yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazan eylemciler, kendilerini gözaltına aldırmak için meydanda oturma eylemi başlattı.

Londra Metropolitan Polisi, pankart tutan diğer eylemcileri, yasaklı gruba destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alırken, bazı protestocular, soruları yanıtlamaktan ve hareket etmekten kaçındı.

EN AZ 90 KİŞİYİ GÖZALTINA ALINDI

Londra Metropolitan Polisinin eylemin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, polis memurlarının, protestoda en az 90 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, protestonun sona erdiği ve grubun bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

GRUP, İSRAİL İLE İŞ YAPAN FİRMALARA YÖNELİK EYLEMLERİYLE TANINIYOR

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.

O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken, Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

  • londra
  • Palestine Action
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.