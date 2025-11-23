Londra'da Palestine Action grubuna destek eyleminde en az 90 kişi gözaltına alında

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tavistock Meydanı'nda toplanan eylemciler, ülkede İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action" grubunun temmuzda yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösterdi.

Yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazan eylemciler, kendilerini gözaltına aldırmak için meydanda oturma eylemi başlattı.

Londra Metropolitan Polisi, pankart tutan diğer eylemcileri, yasaklı gruba destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alırken, bazı protestocular, soruları yanıtlamaktan ve hareket etmekten kaçındı.

EN AZ 90 KİŞİYİ GÖZALTINA ALINDI

Londra Metropolitan Polisinin eylemin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, polis memurlarının, protestoda en az 90 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, protestonun sona erdiği ve grubun bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

GRUP, İSRAİL İLE İŞ YAPAN FİRMALARA YÖNELİK EYLEMLERİYLE TANINIYOR

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler yapan Palestine Action, son olarak haziranda İngiliz hava üssünde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton üssüne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, temmuzda grup yasaklanmıştı.

O tarihten bu yana yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürerken, Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, bu eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.