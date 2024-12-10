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Dünya

Londra'da PKK operasyonu! Çok sayıda tutuklama var

Londra'da kasım sonunda gerçekleştirilen PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.

AA10 Aralık 2024 Salı 14:51 - Güncelleme:
Londra'da PKK operasyonu! Çok sayıda tutuklama var
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Londra Metropolitan Polisi, 27 Kasım'da PKK'yla şüpheli ilişkiler içinde oldukları iddiasıyla başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişiyle ilgili karar verildiğini açıkladı.

Polis, gözaltı süreleri dün dolan 7 kişiden 6'sının terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandığını duyururken, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Tutuklanan, Ali Boyraz (62), Türkan Özcan (59), Ercan Akbal (56), Berfin Kerban (31), Mazlum Saylak (27) ve Agit Karataş'ın (23) bugün mahkemeye çıkacağını belirten polis, tutuklama kararının, 2000 yılı tarihli Terör Yasasının 11'inci maddesine muhalefetten dolayı yapıldığını kaydetti.

Polis açıklamasında, serbest bırakılan 31 yaşındaki şahsın ise 8 Aralık'ta salıverildiği ifade edildi.

Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, yürütülen soruşturmanın tutuklamalara zemin hazırladığını belirtti.

Flanagan, "Londra'daki herkes bilmeli ki bir terör faaliyetinden şüphelendiğimizde herkesin güvenliğini sağlamak için soruşturma başlatır ve engellemek için harekete geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Londra'nın Haringey bölgesi polis yetkilisi Caroline Haines ise bölge halkıyla temaslarının süreceğini belirterek, "Bölgede ek devriyeler gelecek günlerde devam edecek. Endişesi olanları, herkesi güvende tutabilmek adına benimle ve görevlilerimizle temasa geçmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kentin kuzeyindeki Haringey bölgesinde 27 Kasım'da PKK'yla ilişkileri bulunduğu iddiasıyla bazı kişilere ve adreslere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında "Toplum Merkezi" olarak da anılan 8 adreste arama başlatılmış, polis aramaların 2 hafta sürebileceğini duyurmuştu.

Arama ve göz altılara tepki gösteren PKK destekçileri kentte eylemler düzenlemiş, bu eylemlerde polisle yaşanan arbede nedeniyle 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Polisin 8 adresteki araması 5 Aralık itibariyle sona ermişti.

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