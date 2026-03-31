İngiltere ile Suriye arasındaki diplomatik temaslar yeni bir boyut kazandı. Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya gelen iki liderin gündemi, ikili ilişkilerin çok ötesine geçerek bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği gibi kritik başlıkları kapsadı.

STARMER VE ŞARA'NIN LONDRA ZİRVESİNDE İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın önemini görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre iki lider, bu sabah Londra'da bir araya gelerek Suriye'nin bölgesindeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Buluşmanın iki ülke için tarihi öneme sahip olduğu belirtilen açıklamaya göre, Orta Doğu'da devam eden çatışmaları masaya yatıran Şara ve Starmer, bölgesel istikrarı yeniden sağlamanın ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmanın önemine vurgu yaptı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN YENİDEN AÇILMASI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ciddi ekonomik etkileri olacağına dikkati çeken ikili, Boğaz'ın güvenilir bir planla yeniden açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için birlikte çalışmanın önemli olduğunu kaydetti.

STARMER'DAN SURİYE'NİN DEAŞ'A KARŞI ADIMLARINA MEMNUNİYET

Başbakan Starmer, Suriye hükümetinin DEAŞ'a yönelik adımları, terörle mücadele faaliyetleri ve İngiltere'yle işbirliğine yönelik girişimlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Starmer, göç, geri dönüşlerin sağlanması için yakın işbirliği, sınır güvenliği ve insan kaçakçılığıyla mücadelede daha fazla gelişme umduğunu da ifade etti.

Suriye'nin ekonomik dönüşümü için altyapının yeniden inşasının önemli olduğunu işaret eden iki lider İngiliz iş dünyasının bu alanda nasıl katkı sunabileceğini ve hangi fırsatlardan faydalanabileceğini de görüştü.