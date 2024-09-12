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Dünya

Londra'da toplu taşıma sistemine siber saldırı: Binlerce kişinin banka hesapları tehlikede

Londra'da ulaşımın büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı Transport for London (TfL), sistemlerine yönelik bir siber güvenlik saldırısıyla ilgili araştırma yürütüldüğünü ve yaklaşık 5 bin müşterinin banka detaylarına erişilmiş olabileceğini açıkladı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Londra'da toplu taşıma sistemine siber saldırı: Binlerce kişinin banka hesapları tehlikede
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TfL'nin bugün müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mailinde, 1 Eylül'de sistemlerinde bazı şüpheli faaliyetlerin tespit edildiği ve erişimi sınırlandırmak üzere harekete geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Mailde, ülkenin ilgili suç birimleriyle kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, araştırmalar kapsamında bazı müşteri verilerine erişildiğinin belirlendiği kaydedildi.

BANKA HESAPLARINA ERİŞİLMİŞ OLABİLİR

Bu veriler arasında bazı müşterilerin isim, e-posta adresleri ve ev adresleri dahil olmak üzere iletişim bilgilerinin yer aldığı aktarılan mailde, toplu taşıma kartı Oyster kart iade verilerine ve yaklaşık 5 bin müşterinin banka hesaplarına erişilmiş olabileceği ifade edildi.

Mailde siber saldırıdan etkilenen müşterilere ulaşım sağlanacağı belirtilerek, önlemlerin sürdürüldüğü aktarıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

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