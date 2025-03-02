Londra'daki kritik zirve öncesi Meloni ile Zelenksi bir araya geldi

Zelenskiy, X'ten yaptığı paylaşımda ülkesindeki savaşı, kalıcı ve adil bir barışla sona erdirmek için ortak bir eylem planı geliştirmek üzere Meloni ile görüştüğünü ifade etti.

"PUTİN SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaşa devam etmeyi isteyen tek kişi" olmakla eleştiren Zelenski, "Bu yüzden Ukrayna etrafında birlik sağlamak ve ülkemizin pozisyonunun Avrupalı ve ABD'li müttefiklerimizle güçlendirmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantileriyle desteklenmiş bir barışa ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "İtalya'ya Ukrayna'ya barışı getirmek için gösterdiği destek ve ortaklıktan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meloni ile Zelenskiy arasındaki görüşme, Londra'da bugün birçok Avrupa ülkesinden lider ve bakan düzeyinde temsilcinin katılacağı Ukrayna konulu zirve kapsamında yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile 28 Şubat'ta Washington'da kameralar önünde tartışma yaşayan Zelenski'nin de katıldığı zirvede Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarının yoğunlaşması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beyaz Saray'daki tartışma sonrası gündemin ilk sırasına gelen Ukrayna konusunda Fransa ve muhtemel 1-2 ülkeyle birlikte barışa yönelik plan üzerinde çalıştıklarını, bu planın daha sonra da ABD'yle paylaşılacağını açıklamıştı.