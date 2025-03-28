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Dünya

Lopez ABD'ye tepki gösterdi: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ülkesini hedef alan açıklamalarına sert tepki göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

AA28 Mart 2025 Cuma 09:22 - Güncelleme:
Lopez ABD'ye tepki gösterdi: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz
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Lopez, Rubio'nun Guyana ziyareti sırasında Venezuela'ya yönelik ifadelerine, sosyal medya hesabı Instagram'dan yanıt verdi.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) hiçbir yabancı yetkilinin tehditlerine sessiz kalmayacağını belirten Lopez, "Bu neofaşist söylemler karşısında, Venezuela ordusu herhangi bir yabancı yetkili ya da hükümetten gelen tehditleri asla kabul etmeyecek ve hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Lopez, Venezuela'nın toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü saldırıya "sert" ve "kararlı" şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığına da değinen Lopez, "Cenevre Anlaşması, toprak ihtilafına dahil olan taraflarca imzalanmış, geçerli bir belgedir. Bu çerçevede, Venezuela'nın Esequibo üzerindeki hak iddiasını gayrimeşru olarak nitelendirmek mantıksızdır. Daha önce de uyardığımız gibi ABD'nin bu anlaşmazlığa müdahalesi, bölgede tehlikeli bir gerilime yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Karayipler turu kapsamında ilk ziyaretini Guyana'ya gerçekleştirerek Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali ile görüşmüş ve burada yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın Guyana'ya yönelik olası bir saldırısı, Maduro yönetimi için çok kötü bir karar olur ve büyük bir hata teşkil eder." değerlendirmesini yapmıştı.

  • Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez
  • Venezuela
  • rubio

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