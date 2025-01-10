ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlarda 5 binden fazla yapının hasar gördüğü ya da tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bölge yetkilileri gün içinde ikinci kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.

Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." dedi.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

ABD'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı'na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills'te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 6'ya yükseldi.

Meteoroloji uzmanları perşembe sabahı hafifleyen rüzgarların etkisinin Perşembe öğleden sonra ve hafta sonunda tekrar artacağını belirterek, çabaların yine sınırlı olacağını konusunda uyarıda bulundu.

LOS ANGELES'TAKİ YANGINLARLA MÜCADELE İÇİN ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRİLDİ

ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlarla mücadele için California eyaletine bağlı ulusal muhafızların görevlendirildiği bildirildi.

Los Angeles Şerifi Robert Luna, kentte devam eden yangınlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında son durumu değerlendirdi.

Luna, California eyaletine bağlı yaklaşık 400 ulusal muhafızın Los Angeles'taki yangınlarla mücadele için görevlendirildiği ve bu gece belirlenen bölgelerde göreve başlayacaklarını duyurdu.

Ulusal muhafızların yangınla mücadele kapsamında altyapı ve trafik kontrolünden çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapacağını kaydeden Luna, söz konusu personelin takviye edilmesiyle mücadele güçlerinin artacağını belirtti.

BİDEN, LOS ANGELES YANGINLARINDAN KAYNAKLANAN MASRAFLARIN TAMAMINI 6 AY KARŞILAYACAKLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta devam eden 3 büyük yangını kontrol altına alabilmek için çalıştıklarını ve yangınların neden olduğu tüm masrafların tamamını 6 ay boyunca karşılayacaklarını açıkladı.

- 3 BÜYÜK YANGIN DEVAM EDİYOR

Biden, 50'den fazla yerdeki küçük yangının bastırıldığını ancak Los Angeles'ta 3 büyük yangının devam ettiğini ve rüzgar dolayısıyla yangınların bazı yerlerde büyüyerek sürdüğünü aktardı.

Hollywood Hills bölgesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten ABD Başkanı, Palisades, Eaton ve Hurst bölgelerindeki yangınların devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

LOS ANGELES'TAKİ YANGINLARIN ABD TARİHİNİN EN MALİYETLİ YANGINLARINDAN OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınların ülke tarihinin en maliyetli yangınlarından olabileceği bildirildi.

JPMorgan tarafından yayımlanan analizde, bölgedeki yangınlardan kaynaklanan ekonomik kayıplara ilişkin beklentilerin dünden bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği ifade edilen analizde, bu rakamın, yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği kaydedildi.

Söz konusu kaybın, ülke tarihindeki en maliyetli yangın olan 2018'deki Camp yangınından kaynaklanan yaklaşık 10 milyar dolarlık sigortalı kaybın üzerinde olduğu aktarılan analizde, "Yangınların şu ana kadar kontrol altına alınamamış olması ve yayılmaya devam etmesi, olası ekonomik ve sigortalı kayıplara ilişkin tahminlerin artabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesi yer aldı.