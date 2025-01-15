Los Angeles yangınları müdahalede yetersizlik ve sosyal adaletsizlikle anılacak

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere, hızla çevreye yayılan orman yangınlarında, bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti, 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "acil durum" ilan edilen Los Angeles'ta maliyetleri karşılamak için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.

Ancak 9 günlük süreçte yangınlara müdahalede ve su rezervlerindeki yetersizlik, bölge sakinlerinin ve evi yanan ünlü isimlerin eleştirilerinin hedefi oldu.

- YANGINLARA MÜDAHALELER YETERSİZ BULUNDU

Yangınla mücadele sürerken Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone'un "Los Angeles County ve bölgedeki 29 itfaiye teşkilatının hiçbiri, bu tür yaygın bir felakete hazırlıklı değil." açıklamaları, su kaynakları sorununu gündeme taşıdı.

Bunun üzerine Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP) Üst Yöneticisi (CEO) Janisse Quinones, yangından en çok etkilenen bölgelerden Pacific Palisades'de tanklarda depolanan suyun tükendiğini, tankların hızlı doldurulamadığını açıkladı.

Quinones, "Palisades'deki sistemde büyük talep oldu. Sistemin sınırlarını aşırı zorladık. 15 saat boyunca normalin dört katı talep oldu ve bu su basıncını düşürdü." diye konuştu.

AA'nın görüntülediği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarları, son günlerde tartışılan su yetersizliğini gözler önüne serdi.

California Valisi Gavin Newsom, yangınlarla mücadele sırasında yaşanan su sıkıntılarına ilişkin bağımsız soruşturma talep etse de itfaiye departmanının bütçesinden yaklaşık 18 milyon dolar kesilmesi, kimileri için bu sorunun ana sebebiydi.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'in, yangınların başlamasından haftalar önce bu kesintinin "büyük yangınlara hazırlık ve müdahale yeteneğini" azaltacağı konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Gana gezisinden hemen dönmediği için eleştirilerin hedefi olan Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise bu kesintinin son yangınlara müdahaleyi olumsuz etkilemediğini savundu.

- TARIM ŞİRKETİYLE ÖNE ÇIKAN ABD'Lİ RESNİCK AİLESİ, SU KRİZİNDEN SORUMLU TUTULDU

Yıllardır çeşitli şekillerde İsrail'e maddi destek sağlamakla tepki çeken Amerikalı Resnick ailesine ait, tarım şirketleri arasında öne çıkan Wonderful Company, bu kez de yangınlara müdahalelerdeki su krizi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Bölgedeki su kaynakları üzerinde önemli kontrol sahibi olduğu bilinen şirket, tarım için bölgedeki su kaynaklarının büyük bölümünü kullandığına ilişkin sosyal medyadaki tartışmalar gündeme geldi.

Şirketleri aracılığıyla California'daki suyun en büyük kullanıcılarından biri olarak dikkati çeken Resnick ailesi, eyalette yaklaşık 130 bin dönümlük arazide portakal, nar, antep fıstığı ve badem gibi suya duyarlı ürünler yetiştiriyor.

Resnick ailesinin, eyaletteki yer altı su depolama alanı "Kern Water Bank"te yaklaşık yüzde 57 hisseye sahip olması suyun dağılımı konusunda adaletsizlik konusunu akıllara getiriyor.

Ailenin, bu yer altı su depolarına sahip olabilmek için nüfuzunu kullanarak eyalet yasalarında çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağladığı iddia ediliyor.

- ZENGİNLERİN TUTTUĞU ÖZEL İTFAİYE EKİPLERİ, SOSYAL ADALETSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yangın söndürme konusunda her bakımdan yetersiz bulunan yönetime tepkiler sürerken zenginler, mülklerini etkileyecek yangınlarla mücadelede bireysel inisiyatif alıyordu.

Şarkıcı Miley Cyrus gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Adam Leber, daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso ve gayrimenkul yatırım şirketi Gelt Venture Partners'ın kurucusu Keith Wasserman gibi kişilerin "özel yangın söndürme ekipleriyle" evlerini kurtarmaya çalıştıklarını duyurdu.

Ünlü isimlerin bu adımı sosyal medyada öfke seline neden olurken yangın gibi bir afette dahi sosyal adaletsizliğin görülebileceğini gözler önüne serdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Vergilerimizi alan hükümetimizin yapamadığı işi onların yapabiliyor olması üzücü." ve "Bu konuda devlete güvenemeyeceğinizden emin olabilirsiniz." gibi yorumlar yaptı.

- BELEDİYE BAŞKANININ GANA GEZİSİNDEN HEMEN DÖNMEMESİ ÖFKEYE YOL AÇTI

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yangınlar sürerken Batı Afrika ülkesi Gana'ya yaptığı resmi ziyaretten hemen dönmediği için eleştirildi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak aday gösterdiği Richard Grenell, X sosyal medya hesabından, "şehir yerle bir olurken" Bass'ın Afrika'da olmasına tepki gösterdi.

Amerikalı iş insanı Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, Bass'ı "beceriksiz" olmakla suçladı.

Bass, Gana seyahati dönüşü havaalanında gazetecilerin "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

- TRUMP, BİDEN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Bölge sakinlerinin yönetime tepkisi sürerken ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden yönetimini hedef aldı.

Trump, yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.

Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." diyerek tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden ise 10 Ocak'ta Los Angeles'ta devam eden 3 büyük yangını kontrol altına alabilmek için çalıştıklarını ve yangınların neden olduğu tüm masrafların tamamını 6 ay boyunca karşılayacaklarını açıkladı. Biden'ın açıkladığı, yangınlardan etkilenenlere bir defaya mahsus yapılacak 770 dolar ödeme de yetersiz bulundu.

- HOLLYWOOD'DA FİLM SONA MI ERDİ?

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkililerinin "kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından biri" şeklinde nitelendirdiği yangında eyalet yetkililerinin 150 bini aşkın kişi için tahliye emri bulunurken alevler film sektörünün bel kemiği Hollywood bölgesine de sıçradı.

Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Paris Hilton, Miley Cyrus, Mel Gibson, Cary Elwes Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi birçok ünlü, Los Angeles'ın en pahalı bölgelerindeki evlerini kaybetti ya da zarar gördü.

James Wood, Sara Foster ve Mel Gibson gibi ünlü isimler, su kaynaklarının yetersizliğinden yakınarak Biden yönetimini eleştirdi.

Yangında evini kaybeden oyuncu Mel Gibson, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için "komplo teorilerinin akıllara geldiğini" ifade ederek "İnsan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." diye konuştu.

- SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YANGIN ÖNCESİ POLİÇE İPTALLERİ VE İHMALİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yangınlarda milyonlarca dolarlık 12 binden fazla yapı ya hasar gördü ya da kullanılamaz hale geldi. Sigortalarına güvenen mülk sahipleri ise sigorta şirketlerinin yangın öncesi aylarda yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri nedeniyle yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, pazar payı açısından en büyük 12 sigorta şirketinden 7'sinin, eyalette yeni poliçe düzenlemeyi durdurduğu veya kısıtladığı ileri sürüldü.

"Allstate" ve "Farmers Sigorta" gibi sigorta şirketlerinin son aylarda California'daki sigorta poliçelerini yenilemediği, eyaletteki birçok kişinin, Sigorta İhtiyaçlarına Adil Erişim Planı'na (Fair Access to Insurance Requirements Plan) geçmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yangınlar başlamadan önce California'daki 7 evden 1'i asgari yangın sigortası sağlayan bu plana dahildi. Ayrıca "State Farm General" sigorta şirketinin geçen yıl temmuzda şirketin "uzun vadede sürdürülebilirliğini" sağlamak amacıyla 72 bin müşterinin sigortasını iptal ettiği ortaya çıktı.

Eyaletin en büyük konut sigortacılarından State Farm General, geçen yıl martta, 30 bin ev sahibi için sigorta yenilemeyeceğini duyurdu.

Riskli bölgelerde yeni poliçe düzenleme oranlarının azalması ya da mevcut poliçeleri yenilenmemesi nedeniyle sigorta kapsamı dışında kalan bölgelerdeki kayıpların da büyük bir ekonomik yük oluşturduğu kaydedildi. Bu durum, bölgede birçok yangın mağdurunu, kayıplarını karşılayacak sigorta güvencesinden mahrum bıraktı.

Bu konuda tartışmalar sürerken ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi.