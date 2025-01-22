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Dünya

Los Angeles yangınlarında ölü sayısı yükseldi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde günlerdir devam eden yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
Los Angeles yangınlarında ölü sayısı yükseldi
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ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede 16 gündür süren yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor.

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Palisades bölgesinde çıkan ve yaklaşık 24 bin dönümlük bir alanı kül eden yangının yüzde 65'i, 14 bin dönüm civarında alana yayılan Eaton yangınının ise yüzde 89'u kontrol altına alınmış durumda.

California'nın güneyindeki San Diego'da dün şiddetli rüzgarlar nedeniyle çıkan Lilac yangını ise 85'e yakın kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Yetkililer, 200 kadar itfaiye personelinin görevlendirildiği Lilac yangınının yüzde 50 oranında kontrol altına alındığını kaydetti.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarındaki toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

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