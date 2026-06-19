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Dünya

Los Angeles'ın kalbinde Türk imzası: ''Turkish Vibe Zone'' kapılarını açtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Los Angeles'ta kurulan 'Turkish Vibe Zone', ilk gününden büyük ilgi gördü. Türk kültürü, gastronomi ve sporun birleştiği 3 bin 50 metrekarelik alanda taraftarlar maçları dev ekranda izlerken, etkinlik 26 Haziran tarihine kadar Türkiye'nin tanıtımına ev sahipliği yapmaya devam edecek.

AA19 Haziran 2026 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Los Angeles'ın kalbinde Türk imzası: ''Turkish Vibe Zone'' kapılarını açtı
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Gloria Molina Grand Park içerisinde 3 bin 50 metrekarelik alanda kurulan "Turkish Vibe Zone" yalnızca Türklerin değil bölgedeki diğer ülke taraftarlarının da ilgisini çekti.

Gün içerisinde oynanan Dünya Kupası maçlarının canlı yayınlandığı alana özellikle Meksikalı taraftarlar akın etti.

Türkiye'nin tanıtımına yönelik etkinliklerin düzenlendiği "Turkish Vibe Zone"da karşılaşmaların naklen sunulacağı dev ekran, çeşitli medya içeriklerinin gerçekleştirileceği içerik stüdyosu, ziyaretçilerin kullanımına açık fotoğraf kabini, Türk lezzetlerinin ikram edileceği gastronomi alanı, protokol ağırlama, röportaj alanı, medya entegrasyonunun sağlanacağı basın merkezi ve sponsor stantlarının yer alacağı marka deneyim alanları yer alıyor.

Los Angeles Din Hizmetleri Ateşesi Prof. Dr. İsmail Demirezen, Los Angeles'ın kalbinde Türk kültürünü yaşatmanın, Müslüman ve Müslüman olmayan gruplara Türk kültürünü tanıtmanın büyük gurur olduğunu belirtti.

"Turkish Vibe Zone'u ziyaret eden Türk taraftarlar da çok güzel bir ortamda bir araya geldiklerinin altını çizerek kendilerini Türkiye'de gibi hissettiklerini aktardı.

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Paraguay'la San Francisco'da oynayacağı mücadele, Los Angeles'ta kurulan alanda dev ekranda izlenebilecek. "Turkish Vibe Zone" 26 Haziran tarihine kadar ziyaretçileri için kapılarını açık tutacak.

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