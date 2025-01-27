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Dünya

Los Angeles'ta 'toksik kül akıntısı' uyarısı! Vatandaşlardan dikkatli olunması istendi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki yangın bölgesinde etkili olan yağmurun yol açtığı çamur selinin, toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Los Angeles'ta 'toksik kül akıntısı' uyarısı! Vatandaşlardan dikkatli olunması istendi
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ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Joe Sirard, Los Angeles'taki yangın bölgesinde hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sirard, yangın bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun, yangın söndürme çalışmalarını olumlu etkilediğini ancak bazı bölgelerde çamur seline yol açtığını kaydetti.

Çamur selinin yangından kalan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısında bulunan Sirard, az miktardaki yağışın dahi çamur seli riskini artırdığını dile getirdi.

LOS ANGELES YANGINLARI

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.

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