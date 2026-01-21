Los Angeles'ta Trump protestosu: Faşizm yerine özgürlüğü seçiyoruz

The Los Angeles Times gazetesinin haberine göre Los Angeles kentinin güneyi, Trump karşıtı protestolara sahne oldu.
Trump'ın 20 Ocak 2025'te ikinci kez başkanlık görevine gelmesinin yıl dönümünde düzenlenen protestolara yüzlerce kişi katıldı.
"Özgür Amerika" temalı yürüyüşte protestocular, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosunun (ICE) baskınları ve federal personelin şehirlerdeki artan varlığı dahil Trump'ın çeşitli politikalarına tepki gösterdi.
Protestocular, "demokrasi protestolardan korkmaz, diktatörler korkar", "faşizm yerine özgürlüğü seçiyoruz" yazılı pankartlarla sokaklara döküldü.