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Dünya

Los Angeles'taki orman yangını söndürülemiyor! Mel Gibson'ın evi kül oldu

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınlarında ünlü oyuncu Mel Gibson'ın da evinin yandığı bildirildi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Los Angeles'taki orman yangını söndürülemiyor! Mel Gibson'ın evi kül oldu
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Los Angeles'ta 10 binden fazla yapıya hasar veren yangınlar, bölgede etkisini sürdürüyor. Bu yapılar arasında birçok Hollywood ünlüsünün konutu da bulunuyor.

The Hill'in haberine göre, ünlü oyuncu Mel Gibson da yangın nedeniyle evini kaybedenler arasında yer aldı.

"HİÇ BÖYLE BİR YANGIN GÖRMEMİŞTİM"

Gibson, yangın haberini ünlü podcast sunucusu Joe Rogan'ın programına konuk olduğu Texas eyaletinde aldığını belirterek, "Çok duygusaldı. Hiç böyle bir yangın görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Yangında evini kaybeden ünlülerden Billy Crystal ise 1979'dan beri eşiyle yaşadığı evin yanmasından dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Evin her köşesi sevgiyle doluydu. Ama güzel anılar elimizden alınamaz, çocuklarımız ve arkadaşlarımızın sevgisiyle bu süreci atlatacağız." dedi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Jeff Bridges'ın menajeri ise oyuncunun ailesine ait bir evin yandığını açıkladı.

Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınlarda daha önce Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün evlerini kaybettiği belirtilmişti.

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