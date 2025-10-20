İSTANBUL 20°C / 11°C
Dünya

Louvre Müzesi'nden paha biçilemez mücevherler çalındı! 7 dakikalık soygunun detayları ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan soygunun ardından, tarihi eser niteliğindeki mücevherleri çalan 4 hırsızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 10:52
Louvre Müzesi'nden paha biçilemez mücevherler çalındı! 7 dakikalık soygunun detayları ortaya çıktı
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Savcısı Laure Beccuau, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemenin, hırsızların müzenin Sen Nehri'ne bakan cephesine bir merdiven operatörü dayadıklarını ve müzenin penceresini açarak içeri girdiklerini gösterdiğini belirtti.

4 HIRSIZ ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Savcı Beccuau, titizlikle bir soygun gerçekleştiren 4 hırsızı aramaya devam ettiklerini kaydetti.

Öte yandan çalınan mücevherlerden III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'nin tacının hasarlı şekilde müzenin dışında bulunduğunu doğrulayan Savcılık, niteliğine ilişkin detay vermediği bir diğer mücevherin de soygunun yaşandığı bölmede bulunduğunu duyurdu.

İKİ ALARMIN DEVREYE GİRDİ

Ulusal basında yankı uyandıran soygun müzedeki güvenlik tedbirlerinin sorgulanmasına yol açarken, Kültür Bakanı Rachida Dati soygun sırasında biri müzenin dış cephesinde, diğeri eserlerin koyulduğu vitrinlerde olmak üzere iki alarmın devreye girdiği bilgisini paylaştı.

SOYGUN YALNIZCA 7 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde dün sabah saatlerinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

III. NAPOLYON'UN EŞİ İMPARATORİÇE EUGENİE'NE AİT TAÇ

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu haberleri basına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

