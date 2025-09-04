Lowell Üniversitesi'nde ''silahlı saldırı'' tehdidi: Korku filmlerini aratmadı

Lowell Üniversitesi'nde bahçesinde bir kişinin kampüs binalarına tüfekle nişan aldığı anları öğrencilerin kameralarına yansıdı. Yerel saatle 15:00 civarında üniversite, öğrenciler ve personele "shelter-in-place" uyarısı verdi. İhbar üzerine polis harekete geçti.

POLİS ARAMASI SÜRÜYOR

Lowell Polisi, saat 17:30 civarında kampüsün yeniden açıldığını duyurdu ancak silahlı şüphelinin yakalanamadığını ve soruşturmanın aktif şekilde sürdüğünü belirtti.

Polis, 1,65 boylarında, gri veya beyaz sweatshirt, siyah şort giymiş ve uzun silah taşıyan Asyalı bir adamı aradıklarını açıkladı.

Şüpheli, güney kampüsteki Riverview Suites yurdunun yakınında görüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine Massachusetts Eyalet Polisi ve FBI ekipleri de destek için geldi. Kampüs genelinde yoğun arama çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan öğrencilerden Nicholas Robinson, yaklaşık iki saat boyunca derslikte diğer öğrencilerle birlikte kilitli kaldıklarını aktardı.