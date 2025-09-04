İSTANBUL 30°C / 22°C
  Lowell Üniversitesi'nde ''silahlı saldırı'' tehdidi: Korku filmlerini aratmadı
Dünya

Lowell Üniversitesi'nde ''silahlı saldırı'' tehdidi: Korku filmlerini aratmadı

Massachusetts eyaletindeki University of Massachusetts Lowell kampüsünde, olası bir silahlı saldırı ihbarı üzerine üniversite saatlerce kapalı kaldı. Bir şüphelinin silah doğrulttuğu o korku dolu anlar adeta kan dondurdu.

4 Eylül 2025 Perşembe 01:26
Lowell Üniversitesi'nde ''silahlı saldırı'' tehdidi: Korku filmlerini aratmadı
Lowell Üniversitesi'nde bahçesinde bir kişinin kampüs binalarına tüfekle nişan aldığı anları öğrencilerin kameralarına yansıdı. Yerel saatle 15:00 civarında üniversite, öğrenciler ve personele "shelter-in-place" uyarısı verdi. İhbar üzerine polis harekete geçti.

POLİS ARAMASI SÜRÜYOR

Lowell Polisi, saat 17:30 civarında kampüsün yeniden açıldığını duyurdu ancak silahlı şüphelinin yakalanamadığını ve soruşturmanın aktif şekilde sürdüğünü belirtti.

Polis, 1,65 boylarında, gri veya beyaz sweatshirt, siyah şort giymiş ve uzun silah taşıyan Asyalı bir adamı aradıklarını açıkladı.

Şüpheli, güney kampüsteki Riverview Suites yurdunun yakınında görüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine Massachusetts Eyalet Polisi ve FBI ekipleri de destek için geldi. Kampüs genelinde yoğun arama çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan öğrencilerden Nicholas Robinson, yaklaşık iki saat boyunca derslikte diğer öğrencilerle birlikte kilitli kaldıklarını aktardı.

