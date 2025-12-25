Lübna: Savaş tehdidi uzaklaştırıldı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'ı savaş tehdidinden uzak tutmak için diplomatik temasların kesilmediği belirterek, "Savaş tehdidi uzaklaştırıldı, inşallah süreç olumlu yönde ilerleyecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'un kuzeyindeki Bikerki'de Maruni Katolik Patriği Kardinal Mar Beşara Butrus er-Rai ile görüştü.

Görüşmenin ardından konuşan Avn, Noel Bayramı dolayısıyla Lübnan halkını kutladı.

Avn, gelecek yıl parti ve mezhep temelli olmayan, sadece kurumların esas alındığı bir devlet yapısı hedeflediklerini söyledi.

Lübnan'ın güneyinde "kanayan bir yara" bulunduğunu ifade eden Avn, yeni Lübnan'ın doğuşuyla birlikte savaşların sona ermesini ve ülkede kalıcı barışın tesis edilmesini umut ettiklerini dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinen Avn, "Lübnan'ı savaş tehdidinden uzak tutmak için diplomatik temaslar hiç kesilmedi. Savaş tehdidi uzaklaştırıldı, inşallah süreç olumlu yönde ilerleyecek." ifadesini kullandı.

- LÜBNAN-İSRAİL MÜZAKERELERİ

Lübnan ile İsrail arasında ABD ve Avrupa'nın yoğun baskısı altında müzakereler yürütülüyor. Taraflar masaya birbirinden uzak önceliklerle geliyor.

Uzmanlara göre Tel Aviv "ekonomik bölge" söylemiyle sınır hattını güvenlik açısından yeniden düzenlemeyi hedeflerken, Beyrut ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması, esirlerin salıverilmesi ve işgalin son bulmasını önceleyen bir yaklaşım benimsiyor.

Ancak bu sürece rağmen, İsrail Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor.