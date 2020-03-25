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Dünya

Lübnan asıllı validen tarihi karar! Fransa'da alkolü yasakladı

Fransa'nın Aisne kentinde, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere bir yenisi eklendi. Vali Ziad Khoury, alkol satışının da yasaklandığını belirterek, 'Bu koronavirüs için değil, iyiliğiniz için.' dedi.

star.com.tr25 Mart 2020 Çarşamba 13:58 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:58
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Fransa'nın Aisne kenti yerel yetkilileri, sıkı koronavirüs tedbirleri kapsamında alkol satışını da yasakladı.

Yasağı Salı günü ilan eden Vali Ziad Khoury, alkol yasağının yanı sıra yeni bir çok önlemi de duyurdu.

Khoury, alkol kararının sadece koronavirüs için değil, insanların iyiliği için alınan bir karar olduğunu söyledi.

Vali, alkol kullanımının genellikle aile içi şiddete neden olduğunu, karantina döneminde ciddi sıkıntılara neden olabileceğini söyledi.

Khoury, 'Aşırı alkol tüketimi, özellikle aile içinde artan rahatsızlıklar ve şiddete neden olacaktır.' dedi.

Vali açıklamasında, ayrıca mağazaların akşam saat 8'den sonra çalışmasını yasakladı. Daha öncede kentteki tüm barlar ve restoranlar kapatılmıştı.

Şehrin sakinlerinden bazıları ise, sosyal medyadan kararın kaçak ve sahte içki suçlarına yol açacağını ileri sürerek eleştirdi.

Fransa'da Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 860'a ulaştı. Ülkede Covid-19 taşıyan vaka sayısının ise 20 bin civarında olduğu belirtiliyor.

star.com.tr

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