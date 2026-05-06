  • Lübnan ateşkesi kağıtta kaldı! İsrail'den önce tehdit sonra saldırı
Dünya

Lübnan ateşkesi kağıtta kaldı! İsrail'den önce tehdit sonra saldırı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bazıları Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidini yineledi.

Adraee, Kevseriye es-Siyad, Gassaniye, Mezraat Davudiye, Bediyas, Rihan, Zelaya, Bazuriye, Haruf, Habbuş, Ensariye, Kalavay ve Deyr ez-Zehrani beldelerinde yaşayanları saldırı tehdidiyle göçe zorladı.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan Adraee, söz konusu beldelerde yaşayanlara "evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma" çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Hizbullah'ı hedef alma gerekçesiyle Lübnan'ın güneyine sık sık tahliye ve saldırı tehdidinde bulunuyor.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
10:55 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde ordunun çok sayıda evi patlatarak yerle bir ettiği anların görüntülerini paylaştı.

09:56 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

09:17 ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.

07:19 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • İsrail ordusu
  • ateşke
  • Lübnan tahliye

