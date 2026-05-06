İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bazıları Litani Nehri'nin kuzeyinde kalan 12 belde için tahliye ve saldırı tehdidini yineledi.

Adraee, Kevseriye es-Siyad, Gassaniye, Mezraat Davudiye, Bediyas, Rihan, Zelaya, Bazuriye, Haruf, Habbuş, Ensariye, Kalavay ve Deyr ez-Zehrani beldelerinde yaşayanları saldırı tehdidiyle göçe zorladı.

Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan Adraee, söz konusu beldelerde yaşayanlara "evlerini boşaltma ve bu beldelerden en az 1 kilometre uzaklaşma" çağrısı yaptı.



İsrail ordusu, ateşkese rağmen Hizbullah'ı hedef alma gerekçesiyle Lübnan'ın güneyine sık sık tahliye ve saldırı tehdidinde bulunuyor.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde ordunun çok sayıda evi patlatarak yerle bir ettiği anların görüntülerini paylaştı.

09:56 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

09:17 ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.

07:19 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.