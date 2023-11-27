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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati: Bizler savaş istemiyoruz

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkesinin güneyine yönelik saldırılarına işaret ederek, 'Bizler savaş istemiyoruz.' dedi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 05:16 - Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Mikati: Bizler savaş istemiyoruz
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Başbakan Mikati, TRT Arapçaya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den sonra ülkesinin güneyinde Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın angajman kurallarının değişmediğine ancak emin olabilecekleri uluslararası bir garantinin bulunmadığına dikkati çeken Mikati, "Bizler savaş istemiyoruz ve barışa talibiz ancak kimsenin de Lübnan topraklarına saygısızlık etmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Filistin davasını sonuna kadar desteklediklerini ancak Lübnan'ı kanlı savaşlardan korumaya çalıştıklarını dile getiren Mikati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmenin yanı sıra tehcir ve yıkım gibi suçları işleyen bir psikolojiye sahip düşman İsrail'e karşı ne tür garantiler verilebilir ki? Nitekim Gazze'ye karşı bu saldırıların her gün gerçekleştiğini görebiliyoruz ve buna karşı herhangi bir uluslararası tepki de yok."

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda çıkan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

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