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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail ile ateşkes için tarih verdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliği sonlandıracak bir ateşkes için umutlu olduğunu belirtti. Mikati, daha önce böyle bir olasılık beklemediğini ancak Hochstein'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda, önümüzdeki günler ya da saatler içinde bir ateşkesin mümkün olabileceğini söyledi.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail ile ateşkes için tarih verdi
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Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti.

"Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum." diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında "gizli" kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı." ifadesini kullanarak buradan Hizbullah'ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu.

Mikati, bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı.

Belgenin, Hochstein tarafından yazılan anlaşmanın taslağı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

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