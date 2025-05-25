Lübnan Başbakanı Selam: İsrail'e karşı kendimizi koruma hakkına sahibiz

Başbakan Selam, Lübnan'da 22 yıl süren İsrail işgalinin sona erişinin 25. yıl dönümü münasebetiyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in güneydeki bazı noktalarda sürdürdüğü işgale dikkati çeken Selam, Bağımsızlık Bayramı'nın geldiğini ancak güneydeki toprakların tümü İsrail işgalinden kurtulmadığı sürece sevinçlerinin tamamlanmış olmayacağını kaydetti.

Hükümetin yol haritasında belirttiği her şeye bağlı olduğunu aktaran Selam, Lübnan'ın tüm topraklarını İsrail işgalinden kurtarmak ve devlet egemenliğini buralarda sağlamak için gereken adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Selam, "Birleşmiş Milletlerin (BM) sözleşmelerinde belirtildiği üzere Lübnan, herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahiptir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla yol açtığı yıkıma vurgu yapan Selam, İsrail'in yıkım yaptığı bölgelerde yeniden imar için Arap ve uluslararası destek toplama çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail ordusu, 1978 yılında işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki topraklardan 25 Mayıs 2000'de çekilmişti.

Lübnan'da İsrail işgalinin sona erdiği 25 Mayıs, her yıl "Bağımsızlık ve Direniş Bayramı" olarak kutlanıyor.

İSRAİL'İN ATEŞKESE RAĞMEN DEVAM EDEN İHLAL VE SALDIRILARI

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.