Lübnan Başbakanı Selam: Lübnan'da İsrail'le normalleşmeyi isteyen hiç kimse yok

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Joseph el-Kasifi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lübnan'ın İsrail'le normalleşme sürecine girebileceği iddialarına işaret eden Selam, "Lübnan'da İsrail'le normalleşmeyi isteyen hiç kimse yok, Lübnanlıların tümü bunu reddediyor." dedi.

Ülkesinin güneyine yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e uygulanan Arap ve uluslararası baskıların sonuç vermediğine işaret eden Selam, bu yönde İsrail'e karşı baskıların devam ettiğini ifade etti.



İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde hala çekilmediği 5 noktaya da değinen Başbakan Selam, "Bunun ne askeri ne de güvenlik değeri var, sadece Lübnan'a karşı baskıyı sürdürmek istiyor." ifadelerini kullandı.



Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ülkenin güneyindeki durumun endişe verici olduğunun altını çizdi.

İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'ye de değinen Selam, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkının zorla yerinden edilmesine dair İsrail açıklamalarını reddettiklerini söyledi.



Arap basınında yer alan bazı haberlerde, ABD'nin ikili ilişkiler konusunda İsrail ile bir anlaşmayı imzalaması için Lübnan'a baskı uyguladığı iddia ediliyor.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.