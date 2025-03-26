İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0091
  • EURO
    41,046
  • ALTIN
    3686.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan Başbakanı Selam: Lübnan'da İsrail'le normalleşmeyi isteyen hiç kimse yok
Dünya

Lübnan Başbakanı Selam: Lübnan'da İsrail'le normalleşmeyi isteyen hiç kimse yok

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile normalleşmenin tüm Lübnan halkı tarafından reddedilen bir konu olduğunu söyledi.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Selam: Lübnan'da İsrail'le normalleşmeyi isteyen hiç kimse yok
ABONE OL

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Selam, Lübnan Gazeteciler Sendikası Başkanı Joseph el-Kasifi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lübnan'ın İsrail'le normalleşme sürecine girebileceği iddialarına işaret eden Selam, "Lübnan'da İsrail'le normalleşmeyi isteyen hiç kimse yok, Lübnanlıların tümü bunu reddediyor." dedi.

Ülkesinin güneyine yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e uygulanan Arap ve uluslararası baskıların sonuç vermediğine işaret eden Selam, bu yönde İsrail'e karşı baskıların devam ettiğini ifade etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde hala çekilmediği 5 noktaya da değinen Başbakan Selam, "Bunun ne askeri ne de güvenlik değeri var, sadece Lübnan'a karşı baskıyı sürdürmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ülkenin güneyindeki durumun endişe verici olduğunun altını çizdi.

İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'ye de değinen Selam, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkının zorla yerinden edilmesine dair İsrail açıklamalarını reddettiklerini söyledi.

Arap basınında yer alan bazı haberlerde, ABD'nin ikili ilişkiler konusunda İsrail ile bir anlaşmayı imzalaması için Lübnan'a baskı uyguladığı iddia ediliyor.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.