27 Kasım 2025 Perşembe
Dünya

Lübnan Başbakanı'ndan Hizbullah'a tepki

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahlarını teslim etmeye yanaşmayan Hizbullah'a tepki göstererek, 'Bu silah, ne Hizbullah liderlerini ne de Lübnanlıları ve onların mülklerini korudu, bunun kanıtı da yerle bir edilen onlarca köydür.' dedi.

27 Kasım 2025 Perşembe 17:40
Lübnan Başbakanı'ndan Hizbullah'a tepki
ABONE OL

Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Selam, başkent Beyrut'ta bir grup basın mensubunu kabul etti.

Gündemdeki konulara ilişkin konuşan Selam, İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın "giderek tırmanan tek taraflı yıpratma" savaşıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkede silahların devlet tekelinde toplanması konusuna da değinen Selam, bu sürece ilişkin takvimi hükümetin belirlediğini ancak Lübnan'ın silahların toplanması konusunda geciktiğini söyledi.

Başbakan Selam, Hizbullah'ın silahlanmaya ilişkin "caydırıcılık" söylemini eleştirerek, "Hizbullah, silahının saldırıları caydırdığını söylüyor. Caydırıcılık, düşmanın saldırmasını engellemektir. Ancak İsrail saldırdı ve bu silah onu durduramadı. Bu silah, ne Hizbullah liderlerini ne de Lübnanlıları ve onların mülklerini korudu, bunun kanıtı da yerle bir edilen onlarca köydür." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

