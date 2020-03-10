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Dünya

Lübnan, borçlarının yeniden yapılandırılması için müzakereye hazır

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, hükümetin eurobond tahvil senetlerinin ödemesinde temerrüde düşmesinin ardından borçların yeniden yapılandırılması için alacaklılarla müzakereye hazır olduklarını söyledi.

AA10 Mart 2020 Salı 08:17 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 08:17

Bir televizyon programında konuşan Vezni, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın cumartesi günü, ülkenin 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedinin 1,2 milyar dolarlık ilk kısmının ödemesinin askıya alındığını açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Askıya alma" ibaresinin Lübnan hükümetinin iyi niyetini gösterdiğine işaret eden Vezni, "Lübnan borçların yeniden yapılandırılması için alacaklılarla müzakere yapmaya hazır. Aslında önceki hükümetin (Saad el-Hariri) geçen kasım ayında müzakereye başlaması gerekirdi." dedi.

Vezni, Lübnan Merkez Bankasının döviz rezervinin 29 milyar dolar olduğunu ve iç ve dış yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için bankalara 7 milyar dolar tahsis edildiğini ifade etti.

Başbakan Diyab cumartesi günü, Lübnanlılara seslendiği televizyon konuşmasında, ülkenin 2020'de toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1,2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını duyurmuştu.

Lübnan'ın, 1 milyar 200 milyon dolar, 2 milyar 700 milyon dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. Bunlardan ilk kısmının vadesi 9 Mart'ta dolmuştu. İkinci kısım nisan ayında, üçüncüsü ise bu yıl içinde doluyor.

- LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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