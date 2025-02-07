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Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı telefonla arayarak tebrik etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile iki ülke arasındaki sınır güvenliğini ele aldı.

AA7 Şubat 2025 Cuma 23:48 - Güncelleme:
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı telefonla arayarak tebrik etti
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Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Avn ve Şara'nın "Lübnan ve Suriye sınırının kontrol altına alınması ve sivillerin korunması için işbirliği yapılması" konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

KAÇAKÇILAR GÖZALTINA ALINDI

Suriye resmi haber ajansı SANA, dün Lübnan sınırındaki Haveyk köyü yakınlarında, kaçakçılık yapan kişilerle Suriye güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını, kaçakçıların gözaltına alınarak çok sayıda silaha el konulduğunu duyurmuştu.

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