Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Avn ve Şara'nın "Lübnan ve Suriye sınırının kontrol altına alınması ve sivillerin korunması için işbirliği yapılması" konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA, dün Lübnan sınırındaki Haveyk köyü yakınlarında, kaçakçılık yapan kişilerle Suriye güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını, kaçakçıların gözaltına alınarak çok sayıda silaha el konulduğunu duyurmuştu.