Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ses getirecek açıklama: Bomba ya da roket...

star.com.tr 07 Ağustos 2020 Cuma 15:51 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 15:53

Hükümet yetkilileri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u adete harabeye çeviren patlamanın ardından, patlamanın nedeninin limandaki bir ambarda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitrat olduğunu açıklamıştı.

Yapılan açıklamalarda, amonyum nitratın bu denli bir patlamaya neden olması, 'muhtemelen kazara' olarak nitelendirilmişti.

Patlamayla ilgili saldırıdan, konvansiyonel silahlara kadar birçok iddia dolaşırken, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ezberleri bozacak bir açıklama yaptı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Avn, amonyum nitratın patlamasına neden olan dış bir müdahaleden şüpheleniyor.

Yerel basına yansıyan açıklamada Avn, 'Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket bomba veya başka bir eylem yoluyla dışarıdan müdahale olasılığı var.' dedi.

Avn, patlamaya yönelik soruşturma kapsamında ihmal, kaza ya da bir tür dış müdahalenin olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı aynı zamanda, patlamadan sorumlu olan herkesin herkese hesap sorulacağını da ekledi.

BEYRUT PATLAMASI

Lübnanlı yetkililere göre başkent Beyrut'u adaeta harabeye çeviren patlamada şu ana kadarki ölü sayısı 135...

5 bin kişinin yaralandığı elim olayda, 300 bin kişinin de evsiz kaldığı bildiriliyor.

Patlamanın, Beyrut Limanı'ndaki 12 nolu ambarda bulunan 2.750 ton amonyum nitratın alev alması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.

Başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu depoyla ilişiği olan 16 kişi gözaltına alındı.

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