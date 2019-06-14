28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8759
  • 6,6283
  • 254.159
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıktı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Filistinlilerin vatandaşlığa kabul edilmesi yönündeki her türlü adımı reddettiğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn, Fransa'nın Alpes-Côte d'Azur (Fransız Rivierası) bölgesi Meclis Başkanı Renaud Muselier ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suriyeli ve Filistinli mülteciler konusunun ele alındığı görüşmede Avn, Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyleyerek Filistinlilerin vatandaşlığa alınması yönündeki her türlü adımı da reddettiklerini ifade etti.

"Suriye krizi uzun yıllar sürebilir. Bu nedenle bu krizin siyasi olarak çözüme kavuşmasını bekleyemeyiz." diyen Avn, Lübnan'ın, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki isteğinin anlayışla karşılanması gerektiğini kaydetti.

Muselier de ülkesinin Lübnan ile olan güçlü ilişkilerine dikkati çekerek Lübnan'daki istikrar ve ekonomik canlılığı desteklemek için Beyrut yönetiminin yanında olduklarını ifade etti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail uçakları, Han Yunus'taki limanı vurdu

İsrail uçakları, Han Yunus'taki limanı vurdu

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

Zintan Askeri Konseyi Başkanı, Trablus'taki çatışmada öldü

NBA'de Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

NBA'de Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıktı

Filistinlilerin vatandaşlığa alınmasına karşı çıktı

Kararın ardından İBB önünde kutlama yaptılar

Kararın ardından İBB önünde kutlama yaptılar

CHP’li vekilin iddialarına yalanlama: Böyle bir sohbet olmadı

CHP’li vekilin iddialarına yalanlama: Böyle bir sohbet olmadı

'Hristiyan ölümleri için Türkleri suçlamayın'

'Hristiyan ölümleri için Türkleri suçlamayın'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Sosyal medyada ünlendi! Turist akınına uğruyor...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA