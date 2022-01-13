Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: ABD'li yetkililer tarafından bilgilendirildik

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 23:27 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:27

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Bakan Buhabib'i makamında kabul etti.

Buhabib, görüşme sırasında, ABD'li yetkililerin, elektrik enerjisi üretimini güçlendirmek için Suriye üzerinden Mısır ve Ürdün'den Lübnan'a gaz ve elektrik ithalatını desteklediklerini yinelediklerini aktardı.

Bakan Buhabib, Washington'un Mısırlı yetkililer aracılığıyla kendisini, Lübnan'ın Suriye üzerinden enerji ithalatına yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi enerji bakanlarının, 8 Eylül 2021'de Amman'da gerçekleştirdikleri dörtlü toplantıda Lübnan'a enerji tedariki konusunda anlaşma sağlanmıştı.