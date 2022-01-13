İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5999
  • EURO
    15,6528
  • ALTIN
    796.294
  • BIST100
    2070.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: ABD'li yetkililer tarafından bilgilendirildik
Dünya

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: ABD'li yetkililer tarafından bilgilendirildik

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesinin Suriye üzerinden enerji ithalatına yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğu konusunda ABD'li yetkililer tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 23:27 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 23:27
ABONE OL

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Bakan Buhabib'i makamında kabul etti.

Buhabib, görüşme sırasında, ABD'li yetkililerin, elektrik enerjisi üretimini güçlendirmek için Suriye üzerinden Mısır ve Ürdün'den Lübnan'a gaz ve elektrik ithalatını desteklediklerini yinelediklerini aktardı.

Bakan Buhabib, Washington'un Mısırlı yetkililer aracılığıyla kendisini, Lübnan'ın Suriye üzerinden enerji ithalatına yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Ürdün, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki Beşşar Esed rejimi enerji bakanlarının, 8 Eylül 2021'de Amman'da gerçekleştirdikleri dörtlü toplantıda Lübnan'a enerji tedariki konusunda anlaşma sağlanmıştı.

  • Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib
  • lübnan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.