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Dünya

Lübnan Enformasyon Bakanı, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

09 Ağustos 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 11:52
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