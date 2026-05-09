İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4098
  • EURO
    53,5661
  • ALTIN
    6875.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan hattı yeniden alevlendi: Katil İsrail ordusu ağır yaralı askerlerini açıkladı
Dünya

Lübnan hattı yeniden alevlendi: Katil İsrail ordusu ağır yaralı askerlerini açıkladı

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın saldırısında biri ağır 3 askerinin yaralandığını açıkladı.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 18:34 - Güncelleme:
Lübnan hattı yeniden alevlendi: Katil İsrail ordusu ağır yaralı askerlerini açıkladı
ABONE OL

Siyonist İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, İHA saldırısında biri ağır olmak üzere 3 yedek askerin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı yedek askerlerden birinin subay rütbesinde olduğu aktarıldı.

Hizbullah'ın gün içinde düzenlediği İHA saldırısında İsrail ordusuna ait insansız askeri iş makinasının hasar aldığı ancak askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından Lübnan'ın güneyinde konuşlu askeri birliklere fırlatılan birkaç roketin ise hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini de ekledi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Ehliyeti kaptırdı, polise yakalandı! Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.