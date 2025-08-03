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Dünya

Lübnan hükumeti, Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesini istedi

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, 'Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyi reddetmesi halinde intiharı seçmiş olacağını ve ülkeyi bu sona sürüklemesine izin vermeyeceklerini' söyledi.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Lübnan hükumeti, Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesini istedi
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Ülkede silahların devletin elinde toplanması ve ülke topraklarının tamamında egemenliğin sağlanması konusunun görüşüleceği 5 Ağustos Salı günü düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Nassar, X hesabından paylaşımda bulundu.

Nassar, "Hizbullah, silahlarını teslim etmeyi reddederek intiharı seçerse, Lübnan'ı ve halkını da beraberinde sürüklemesine izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Nassar, 1 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında ise "meşruiyeti bulunmayan silahın varlığında gerçek bir devletin kurulmasının mümkün olamayacağını" söyleyerek, "Gayrimeşru silah, iç istikrarı tehdit eden, tüm Lübnanlıların bedelini ödediği güvenlik, ekonomik ve diplomatik felaketlere kapı aralayan bir yüke dönüşmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

HİZBULLAH'IN "SİLAH BIRAKMASI" MESELESİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

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