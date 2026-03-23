Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sürdürdü.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nebatiye vilayetinde bulunan Kakaiyya Köprüsü'nü şiddetli hava saldırılarıyla hedef alarak yerle bir etti.
İsrail ordusu daha önce de köprünün çevresini hedef almıştı.
İsrail dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail'in Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği saldırının İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu ifade etmişti.
İSRAİL MALİYE BAKANI, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİN İŞGAL EDİLMESİ VE LİTANİ'NİN YENİ SINIR OLMASINI SAVUNDUİsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savundu.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Smotrich'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılar sürerken güvenlik ve ekonomik duruma ilişkin değerlendirme yaptığını aktardı.
Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullandı.
Lübnan'ın güneyinin işgal edilerek tampon bölge oluşturulması gerektiğini iddia eden Smotrich, Lübnan'ın güneyindeki köyleri yıktıklarını söyledi.
Smotrich, Lübnan'da yaralanan oğlu hakkında da bilgi vererek sağlık durumunun iyiye gittiğini ileri sürdü.
07:07 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
04:31 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir geçiş noktasını daha imha ettiği belirtildi.
03:01 İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.
01:28 İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki farklı olaylarda toplam 7 askerinin yaralandığını açıkladı.
00:58 İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.
00:05 Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), İsrail vatandaşlarının yüzde 78,5'inin İran'a yönelik saldırıları desteklediğini ortaya koyan kamuoyu araştırmasını paylaştı.