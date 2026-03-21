Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ayalet, Mahava Alon, Filon, Tifon üsleri ile Kefr Giladi kışlasına roketler ve İHA'larla saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan sınırı yakınında yer alan Nehariye kenti ile Avivim, Şilomi, Yiron ve Kiryat Şimona'nın yerleşim yerlerinin birçok kez hedef alındığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Merkeba, Marun er-Ras, Ayterun, Ayta eş-Şaab, Dıhayra, Alma eş-Şaab ve Taybe beldelerindeki İsrail birliklerinin roketler ve İHA'larla birçok kez hedef alındığı belirtildi.

Lübnan'nı güneyindeki Baraşit beldesi üzerinde İsrail ordusuna ait bir İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın İsrail sınırındaki Alma eş-Şaab ve Dıhayra beldeleri arasındaki bölgeye sızmaya çalışan İsrail askerleri ile çatışmaya girildiği kaydedildi.

İSRAİL'DEN BEYRUT'UN GÜNEYİNDEKİ MAHALLELERE YENİ SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle sakinlerinin büyük bir kısmının zorla yerinden edildiği bölgede kalanlar için sürgün emrini yineledi.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Baracine, Tahvidet el-Gadir ve Şiyah mahallelerinde, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "askeri altyapıya" saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, saldırıların artan bir güçle devam edeceğini ve bölge sakinlerinin bir an önce evlerini terk etmeleri gerektiğini kaydetti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1021 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 641 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

İşte İsrail-Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar:

00:02 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği saldırılarda 21 kişi yaralandı