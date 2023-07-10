Lübnan: İsrail, sınırdaki Gacar köyünden çekilmeli

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü Komutanı (UNIFIL) General Aroldo Lazaro ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası kısa bir basın açıklaması yapan Buhabib, ülkenin güney sınırındaki güvenlik durumunu ele aldıklarını söyledi.

Buhabib, "(UNIFIL), İsrail'in sınırdaki çadırın kaldırılmasına ilişkin talebini bizlere iletti. Biz de buna karşılık onlardan Lübnan'ın bir parçası kabul edilen Gacar köyünden çekilmeleri gerektiği yanıtını verdik." dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı, güney sınırında son dönemde İsrail'in 18 sınır ihlalinin kaydedildiğini dile getirdi.

- HİZBULLAH ÇADIRI VE İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ KÖY



İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yamaçlarına yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam etti; kuzey kısmında ise UNIFIL konuşlandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, 6 Temmuz'da, İsrail'in köyün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü belirtmişti.

Gacar olayından önce ise Hizbullah mensupları, haziran başında, İsrail'in 1967'den beri işgalinde bulunan Şebaa Çiftlikleri ve Kefr Şuba tepelerine yakın bir bölgede iki çadır kurmuştu.

Hizbullah, 5 Temmuz'da, İsrail ile "güvenlik tehdidi" tartışmalarına yol açan ülkenin güney sınırında kurduğu çadırlardan birini kaldırmıştı.

İsrail, çadırları "askeri nokta" olarak tanımlıyor. Hizbullah ise bölgedeki aktivistlerin, çadırları İsrail işgalindeki Şebaa Çiftlikleri'nin Lübnan'a ait olduğuna vurgu yapmak için kurduğunu savunuyor.