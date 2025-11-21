İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Lübnan: İsrail sınırı aştı uluslararası baskı şart

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin ateşkese tam uyduğunu ancak işgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü belirterek Avrupa Birliği'ni müdahale etmeye davet etti.

21 Kasım 2025 Cuma 18:37
Lübnan: İsrail sınırı aştı uluslararası baskı şart
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi Kajsa Ollongren'i kabul etti.

Görüşmede Avn, AB'nin Lübnan'a sağlayacağı her türlü desteği memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Ülkesinin, İsrail ile Kasım 2024'te vardığı ateşkes anlaşmasının tüm maddelerine uyduğunu belirten Avn, İsrail'in ihlallerinin sürdüğünü kaydetti.

Avn ayrıca, İsrail'in sınırda beton duvar inşa ederek Mavi Hat'ın kuzeyine (Lübnan toprakları) geçtiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Avn, uluslararası toplumun, özellikle de Avrupa Birliği'nin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes hükümlerine uyması için baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

