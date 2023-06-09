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Dünya

Lübnan-İsrail sınırında ''tel örgülerin kaldırılması'' gerginliğe yol açtı

Lübnan'ın güneyinde bazı vatandaşların, İsrail'in sınıra çektiği tel örgüleri kaldırmaya çalışması nedeniyle gerginlik yaşandı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 12:36 - Güncelleme:
Lübnan-İsrail sınırında ''tel örgülerin kaldırılması'' gerginliğe yol açtı
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Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba bölgesi sakinleri, İsrail'in 7 Haziran'da sınır üzerinde kazdığı hendeklere yerleştirdiği tel örgülerin bir kısmını kaldırdı.

Lübnanlılar tel örgülerin bir kısmını kaldırdıktan sonra sınırın diğer tarafındaki İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı. İsrail askerleri Lübnanlılara sis bombası attı.

Lübnan basınındaki haberlerde, yaşanan gerginliğin ardından İsrail ve Lübnan ordusunun sınırın sıfır noktasında teyakkuza geçtiği belirtildi.

Haberlerde, İsrail ordusunun tedbiren sınıra Merkava tipi tank konuşlandırdığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı askerler de sınır üzerinde bekliyor.

- SINIRDA CUMA NAMAZI KILINACAK

Bu arada Kefr Şuba bölgesi sakinleri, İsrail'in sınırdaki çalışmalarına ve iki gün önce Lübnanlı bir çiftçinin üzerine askeri buldozer sürülmesine tepki göstermek için olayın yaşandığı bölgede cuma namazı kılacak.

Lübnanlı çiftçi İsmail Nasır, 7 Haziran'da, sınırı ihlal ederek hendek kazmaya çalışan İsrail ordusuna ait buldozerin önüne geçerek çalışmasını engellemişti.

Nasır'ın buldozerin önüne geçmesi ve eyleminden vazgeçmemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

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