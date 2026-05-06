Adını açıklamak istemeyen Lübnanlı kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasındaki üçüncü tur görüşmeler gelecek hafta Washington'da yapılacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında planlanan görüşmelerin kesin tarihinin henüz netleşmediğini ifade eden kaynak, heyetlerin temsil düzeyinin de belirsizliğini koruduğunu, görüşmelere büyükelçiler düzeyinde mi devam edileceği ya da daha üst düzey yetkililerin katılıp katılmayacağının henüz kararlaştırılmadığını aktardı.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Alman hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonundaki Alman askerlerinin görev süresini son kez olmak üzere 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Ayn Ata bölgesi sakinleri, İsrail ordusunun saldırılarının bölge halkı üzerinde baskı oluşturduğunu ve saldırı tehditlerinin kendilerine ulaşmasından endişe ettiklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altında tuttukları Lübnan'ın güneyinde ordunun çok sayıda evi patlatarak yerle bir ettiği anların görüntülerini paylaştı.

09:56 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

09:17 ABD'li Senatör Bernie Sanders; İran, Lübnan ve Körfez ülkelerindeki can kayıplarına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "bitmek bilmeyen savaşlar" yürütüyor olmalarıyla eleştirdi.

07:19 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir ambulansı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.