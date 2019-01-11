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Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Uyarıya rağmen ülkesinin güney sınırına inşa etmeye çalıştığı duvardan dolayı Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

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Lübnan Birleşmiş Milletlerdeki (BM) temsilcisine İsrail'in Güney Lübnan sınırına yapmaya başladığı beton duvardan dolayı şikayette bulunmasını istedi. 

Lübnan resmi haber ajansı (NNA)'nın haberine göre, Beyrut'un itirazına rağmen İsrail kuvvetleri Lübnan'ın güneyinde Merciyyun kasabasına bağlı Mahafir bölgesinde sınıra paralel olarak 6 beton blok yerleştirdi.

Uyarıya rağmen ülkesinin güney sınırına inşa etmeye çalıştığı duvardan dolayı Lübnan, İsrail'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etmeye hazırlanıyor.

Söz konusu duvarı ülkenin egemenliğine yeni bir saldırı olarak değerlendiren Lübnan Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'i Lübnan toprakları üzerine yapmaya çalıştığı duvardan dolayı kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, BM'deki temsilcisinden İsrail'in 1701 sayılı kararını açıkça delen İsrail'in arazi ihlallerinden dolayı BMGK'ya şikayette bulunmasını istedi.

İsrail kuvvetleri dünden bu yana BM kararlarıyla her hangi bir yapı kurulmaması ve asker bulundurulmaması gereken Mavi Hat denilen Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesi üzerine beton bloklardan oluşan bir duvar inşa etme işlemine yeniden başladı. 

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