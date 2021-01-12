Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek

AA 12 Ocak 2021 Salı 20:36 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 20:37

Lübnan makamları, İsrail'in hava ve deniz sınırlarına yönelik ihlallerini bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyor.

Lübnan ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in hava ve sınır ihlallerinin son dönemde arttığına dikkati çekti.

İsrail'e ait bir savaş gemisinin dün akşam Lübnan kara sularına girdiği belirtilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da güney kesiminde ülkenin hava sahasını 11 kez ihlal ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu sınır ihlallerinin iki ülke arasındaki sınırda konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak yakından takip edildiği kaydedildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, İsrail'in sınır ihlalleriyle ilgili Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'ye talimat verdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Avn, Vehbe'den, BMGK ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine yönelik hava ihlallerini kınayan acil bir mektup göndermesini istedi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.