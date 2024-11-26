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Dünya

Lübnan: İsrail'le bu gece ateşkes sağlanmasını umuyoruz

Lübnan: İsrail'le bu gece ateşkes sağlanmasını umuyoruz

26 Kasım 2024 Salı 13:20 - Güncelleme:
Lübnan: İsrail'le bu gece ateşkes sağlanmasını umuyoruz
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