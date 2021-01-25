Lübnan Maruni Patriği'nden siyasilere tepki: Allah'tan korkmuyor musunuz?

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:35 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:35

Başkent Beyrut'taki pazar ayininde konuşan Rai, Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik ve yoksulluğun her geçen gün artmasına rağmen aylardan beri yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşamayan siyasi partilere tepki dolu ifadelerle seslendi.

Devletin anayasal kurumlarına yönelik yıkıcı tutumlardan asla geri adım atmayan siyasi duruşlara anlam veremediğini savunan Rai, siyasilere şu soruları yöneltti:

"Halkın açlık ve yoksulluktan çığlıklar atmasına ve hastalıklardan ölmesine rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Hastanelerin Kovid-19 hastalarıyla dolmasına, eczanelerde ilaç ve marketlerde gıda ürünleri kalmamasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Ekonomik kriz zirveye çıkmasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? İnsanlar bankaların önünde toplanıyor ve onlara vereceğiniz parayı bulamıyor olmanıza rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Halkın yarısı işsiz ve yoksul olmasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Ülkenin çökme öncesi son çıkışta olmasına rağmen neden hala hükümeti kuramıyorsunuz? Allah'tan, insanlardan, vicdan mahkemesi ve tarihten korkmuyor musunuz?"

Patrik Rai ayrıca, Lübnan'da bağımsızlık olsaydı herhangi bir krizin veya halihazırdaki hükümeti kurma krizinin yaşanmayacağını savundu.

- ÜLKEDEKİ EKONOMİK VE SİYASİ DURUM

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35'in, yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla ekonomik açıdan daha da zor duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri, ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Ülkede siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 10 Ağustos'tan bu yana yeni hükümet kurulamıyor.