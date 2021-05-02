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Dünya

Lübnan ordusu: İsrail ordusu sınırı geçerek kaçırma girişiminde bulundu

Lübnan, İsrail'i güneydeki Şeba çiftliklerinde yaşayan çobanlardan birini kaçırma girişiminde bulunmakla suçladı.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 07:03 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 07:08
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Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail düşmanına bağlı devriyeler Şeba beldesi çıkışında yaklaşık 20 metre mesafede sınır çizgisini geçerek, bir çobanı kaçırmaya çalışmış ancak bunda başarılı olamamıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile sızma konusunu takip ettiği kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında 2006'da yaşanan savaşın ardından, BM Güvenlik Konseyi, 1701 sayılı kararla, Hizbullah ve İsrail arasındaki savaş operasyonlarının tümünün durdurulması çağrısı yapmış ve buna göre UNIFIL kuvvetleri ülkenin güneyinde konuşlanmıştı.

Yine BM Güvenlik Konseyi'nin 1978'de aldığı bir başka kararla da İsrail'in, Şeba çiftlikleri ve Şuba köyü tepelerindeki işgal ettiği yerlerden çıkması istenmiş ancak İsrail bu kararı bugüne dek uygulamamıştı.

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