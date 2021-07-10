10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:59

Lübnan'daki derin ekonomik kriz, ülkenin tüm kurumlarını sarmış durumda. Lübnan ordusu da zorda. Ordu helikopter masraflarını karşılayabilmek için turistlere tur düzenlemeye başladı.

Lübnan ordusu, eğitim helikopterlerinin bakım masraflarının karşılanabilmesi için ilginç bir yönteme başvurdu. NTV'de yer alan habere göre, Orduda 15 dakikası 150 dolara isteyenlere askeri helikopterlerle tur attırılmaya başlandı. Elde edilen parayla helikopterlerin bakımı sağlanıyor. Lübnan Ordu Sözcüsü, farklı bir savaşla karşı karşıya olduklarını ve zafer kazanmak için geleneksel olmayan yöntemler kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.